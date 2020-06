Ana Brenda se 'convierte' en Maluma con FaceApp y revela: "Tengo más pegue de hombre"

Ciudad de México.- Ana Brenda Contreras se sumó a la diversión y compartió una serie de fotografías editadas con FaceApp que prueban que podría ser la hermana perdida de galanes como Maluma, Chayanne y Zac Efron.

A través de sus Historias de Instagram, la actriz publicó las imágenes que fueron tratadas con la aplicación que está causando furor entre los famosos, ya que transforma sus rostros al género opuesto.

Lee también: ¿Se va a TV Azteca? Televisa amenazaría a integrante de 'Hoy' con dejarlo sin trabajo

En primera instancia, la protagonista de múltiples telenovelas de Televisa posteó una imagen con la que aseguró que le habría sido más fácil lograr el papel de 'Aladín' en una obra en la que interpretó a 'Jasmine'.

No pues menos me hubiera costado el personaje de Aladino que lo que me costó el de Jasmine", escribió la actriz sobre la imagen.