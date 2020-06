Andrea Escalona desata la envidia de Tania Rincón por tener mejor cuerpo: "Ni está tan buena"

Ciudad de México.- La guapa y carismática conductora del programa Hoy, Andrea Escalona, deleitó la pupila de sus fans y seguidores al compartir una fotografía en la que aparece presumiendo su escultural y bien trabajado cuerpo en un revelador y elegante jumpsuit.

Mi papá dice que tengo postura de Daniel San, la pose de cobra, yo no le entendí. Por cierto, ¿ustedes qué son en @guerreros2020mx #cobra o #leon todavía no me decido", escribió la también cantante en la postal.