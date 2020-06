Andrea Legarreta causa furor en 'Hoy' al lucir su trasero en apretada falda "sin calzones"

View this post on Instagram

Apoyar a nuestros pequeu00f1os empresarios mexicanos SIEMPRE es un placer!!Entren a ver las hermosuras que tienen en @quetzal_clng ud83dude0dud83dude0dud83dude0dud83dude0d 100% hecho en Mu00e9xico ud83cuddf2ud83cuddfdud83dudc9aud83eudd0du2764ufe0f #AmoMiMochila ud83dude4cud83cudffb #Backpack