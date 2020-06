¿Arremete contra Televisa? Kate del Castillo revela los motivos por los que dejó de trabajar en México

Ciudad de México.- La actriz, Kate del Castillo, mediante una videoconferencia publicada mediante la emisión del programa de Gustavo Adolfo Infante, De Primera Mano, reveló los detalles por los que dejó las novelas en México.

Desgraciadamente no he salido de los estereotipos que yo quisiera, por eso me hice productora, ya que no me están llenando los personajes que a mi se me ofrecen", dijo.