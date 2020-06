"Arrugada y vieja": Destrozan a Anette Michel tras reaparecer "irreconocible" en 'VLA'

View this post on Instagram

u00a1Este miu00e9rcoles recibimos a nuestra querida @anettemicheltv para que nos hable de las pru00f3ximas audiciones para la nueva temporada de @masterchefmx! ud83dude4cud83cudffbud83cudf8aud83dudc83ud83cudffbud83dudc69ud83cudffbu200dud83dudcbb#VLA