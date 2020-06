Bárbara de Regil hace un Alfredo Adame y abandona entrevista de Adela Micha: "Es que la vio prieta"

Ciudad de México.- Al igual que Alfredo Adame la actriz, Bárbara de Regil, ha dejado con la palabra en la boca a su entrevistadora, Adela Micha, y a su colega, Jorge 'El Burro' Van Rankin, al levantarse y dejar el foro sin ninguna explicación.

De Regil nuevamente está en el centro del escándalo, esta vez por su pasado, pues han revivido una entrevista de 2017 con Adela en la que asustó por un momento a la conductora pues tras un comentario en broma de este, la actriz se levantó y se fue.

Y próximamente voy a ser colaboradora de Saga con Adela, ya me comprometió", dijo antes de levantarse sin decir ni una palabra y salir de toma.

Como es costumbre los comentarios sobre su actitud no se hicieron esperar y en su mayoría atacaban a la protagonista de Rosario Tijeras, asegurando que era porque Adela es prieta o por ver a alguien sin sonreír.

Es que vio muy prieta a Adela Micha", "A lo mejor vio a alguien comiendo un pan que no es integral y fue a cachetearlo" "A lo mejor alguien no estaba sonriendo y fue a decirle, ‘sonríe’", "A lo mejor se veía muy negra en la cámara y se salió para decir ‘¡ay no qué horror!'", "Tal vez vio a alguien tomarse 25 shots de vodka y 10 tacos y le fue a decir que se está destruyendo, amiga", fueron algunos de los comentarios.