¡Boda en puerta! Irina Baeva y Gabriel Soto confirmarían estar próximos a casarse: "Mi mujer"

View this post on Instagram

Asu00ed de felices y emocionados estamos por esta sorpresa que les tenemos, espu00e9renla pronto!ud83dudca5ud83dude1c Gracias a todo el equipo por hacerlo posible en estos tiempos complicados, y a mi cu00f3mplice mu00e1s hermoso @gabrielsoto! u2764ufe0fud83dudd1c #Proximamente #CoupleGoals