Cantante, 'La India' afirma que Juan Gabriel le pidió tener un hijo juntos

Ciudad de México.- A pesar de que ya han pasado algunos años desde la lamentable partida del cantante, Juan Gabriel, a día de hoy continúan apareciendo historias y escándalos, que para la mayoría de sus fans le serían difíciles de creer.

Pues en semanas pasadas, se habló del rumor en el que supuestamente revelaban que 'El Divo de Juárez' sostuvo una relación sentimental con la vedette, Lyn May, con quien presuntamente tuvo una hija.

Lee también: Paty Cantú revela si tiene permitido cantar canciones de Juan Gabriel

Ahora, es turno de la artista conocida como La India, en su entrevista para el programa de espectáculos, Suelta la Sopa, contó cómo fue su amistad con el legendario cantante y compositor.

Te podría interesar: Exacadémico aclara su supuesto romance con Juan Gabriel: "Me ayudó mucho"

Lee también: Dulce revela la 'indecorosa' propuesta que le hizo Juan Gabriel: "Ya estaba casada"

Pero sin lugar a dudas, sorprendió a más de uno, después de haber revelado que el dueño de éxitos como Querida y Amor Eterno, le llegó a sugerir tener un hijo juntos.

Mira el era alguien muy espontaneo y creo que a las personas que él quería las veía solas, él siempre me decía: ‘¿Oye y porque no tienes un bebé?’, yo creo que me veía sola y él siempre se preocupaba por mí, porque veía que pasaba los 40 y no estaba teniendo hijos", relató.