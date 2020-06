Carolina Sandoval 'rompe' TikTok al mostrar sus mejores movimientos de cadera

View this post on Instagram

Los leo ...queu0301 prefieren tomate con zanahoria y pimentou0301n o papaya con plau0301tano y manzana verde ud83eudd23ud83dude02ud83dude02ud83dude02???? . .. ... .... ..... . A) ud83eudd0dud83euddff. B) ud83dudc99ud83dudc99. . .. ... .... ..... . #cosasquelepasanalavenenosa #lareinadelafaja #vegetales #colores #frutas #blue