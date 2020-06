¡De no creerse! Esta es la exorbitante suma que tendrá el equipo ganador de 'Guerreros 2020'

Ciudad de México.- En el segundo capítulo de Guerreros 2020 los conductora, Tania Rincón y Mauricio Barcelata, han sorprendido a los equipos y espectadores del reality al revelar la exorbitante suma que se llevará el ganador absoluto.

Rincón y Barcelara hablaron de los actos altruistas que realizaran tanto leones como cobras, lo que supuestamente habría llevado a la productora, Magda Rodríguez, y el resto de los ejecutivos a darle dos millones de pesos al ganador absoluto de Guerreros 2020

La empresa ha decidido que el equipo ganador de la temporada recibirá ¡dos millones de pesos! completamente en efectivo", dijeron los conductores.

Las reacciones de todos los concursantes no se hizo esperar y brincaron de la emoción, pero no solo ellos, sino también los espectadores que no podían creer la gran cantidad.

Sin duda un gran incentivo para los capitanes, Memo Corral y Macky González, para exigir más de sus respectivos equipos y ellos también darlo todo en las pistas.

