Humberto Zurita cuenta como conoció a Christian Bach y la forma en que se enamoraron

Ciudad de México.- A poco más de un año del lamentable fallecimiento de la actriz, Christian Bach, su esposo, el actor, Humberto Zurita, recordó con el programa Ventaneando, como fue que se conocieron y la forma en que se enamoraron.

Zurita contó, que vio por primera vez a Christian en una revista, donde había un reportaje que anunciaban la llegada de la argentina a la Ciudad de México, señaló que desde ese instante él consideró que era una mujer muy guapa.

A los pocos días, Zurita investigó un poco sobre ella y descubrió que estaría en grabaciones de una telenovela dentro de un foro, por lo que decidió ir a visitarla para conocerla, recordó que platicaron un momento mientras la maquillaban y de ahí la invitó a la obra de teatro que él producía en aquel tiempo.

El artista confesó, que en aquellos momentos ambos tenían pareja, pero habían forjado una buena amistad, cada uno comenzó a trabajar en sus proyectos y se distanciaron por algunos 7 meses, pero cuando se volvieron a ver, Humberto ya tenía sentimientos por Bach.

o termine con mi pareja, ella termino con la suya, no nos vimos como por 7 meses, yo me fui a hacer una película y cuando regrese yo retome mi relación con ella para hacer otra obra de teatro, pero entonces yo ya sentía cosas muy fuertes por ella, me di cuenta de que estaba enamorado de Christian", relató.