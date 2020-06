"Igual de asqueroso": Tunden a Chiquis Rivera por mostrar como se vería si fuera hombre

View this post on Instagram

Me suu0301per encanto mi look este diu0301a... aunque me dijeron que pareciu0301a parte de la familia peluche ud83dude02ud83dudc9eud83eudd2aud83eudd37ud83cudffcu200du2640ufe0f @tengotalentomuchotalento Esta noche a las 8pm!! ud83dudcfaud83dudc96LOS EXTRANu0303O @pepegarza @anabarbaramusic @luiscoronelmusic @donchetoalaire #Playlist #TTMT Hair: @tonywonderhandsss Makeup: @jessyykatt ud83dudcf8: @nbdysbaby_