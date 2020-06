¿Luis Miguel ignoró a su hija en su cumpleaños? Stephanie Salas responde

Ciudad de México.- Stephanie Salas reiteró una vez más que no tiene intenciones de ahondar en temas relacionados con su expareja Luis Miguel, esto luego de que fue cuestionada sobre si 'El Sol' felicitó a la hija que tuvieron juntos, Michelle Salas, en el día de su cumpleaños número 31.

Aunque se dijo feliz de poder celebrar esta fecha tan especial con su primogénita, al recibir dicha pregunta la actitud de la cantante cambió radicalmente durante la entrevista que concedió al programa Sale el Sol.

Lee también: ¿Se va a TV Azteca? Televisa amenazaría a integrante de 'Hoy' con dejarlo sin trabajo

Visiblemente incómoda por la consulta sobre su ex, Stephanie dijo:

Yo por qué tendría que saber eso, ahora sí que ya estamos en el… no de verdad, ahora eso yo lo respeto y no es algo que me corresponde a mí".