Marjorie de Sousa altera los sentidos al mostrar como se vería de hombre

Ciudad de México.- La famosa actriz venezolana, Marjorie de Sousa dejó completamente impactados a los usuarios de Internet con su comparativa al sexo opuesto.

A través de su cuenta de Instagram, la también modelo compartió dicha fotografía con la cual hasta sus más fieles seguidores se han quedado impresionados por la forma tan perfecta en que luce de los dos sexos.

Lee también: ¡Nuevos amores! Ninel Conde presume con orgullo a Lenin ¿un buchón sinaloense?

Esto me lo mandaron mis Sousaticos, la verdad no me veo nada mal”, escribió en el post.