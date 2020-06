Michelle Renaud revela que hay personas que le envían fotos íntimas en Instagram

Ciudad de México.- En una emisión del programa D Generaciones, los conductores abordaron el tema de la sexualidad después de la situación que se vivirá en unos años, esto luego del cambio que producirá el Covid-19.

Los presentadores contaron con la presencia de una especialista para hablar de esta situación, por lo que Michelle Renaud impactó a propios y extraños al confesar que le mandan fotos íntimas en redes sociales.

A post shared by Michelle Renaud (@michellerenaud) on Jun 7, 2020 at 8:00pm PDT

View this post on Instagram

Así me mandan a mí en Instagram. De repente me pongo a revisar a los que no acepto y me mandan sus fotos", manifestó la también actriz.