¡Otra desgracia! Paola Durante, exactriz de Televisa, confiesa que ha tenido mala suerte en el amor

Ciudad de México.- La actriz y conductora, Paola Durante, mediante una entrevista para el portal de espectáculos, TV Notas, reveló cuales fueron los motivos por los que terminó con su pareja, al descartar que la golpeaba.

No me pegó, pero después de unos meses me rechazó sexualmente, no quería estar conmigo. Las últimas semanas antes de irme ya no quería hacer el amor conmigo; tal vez regresó con la ex, no sé. No quise saber porque no me quiero lastimar más”, dijo.

La prima de Bárbara Mori, relata que su ruptura fue repentina, pues solo se retiró de su casa y él la bloqueó, al no saber nada hasta la fecha.

El segundo día que no llegó a dormir a la casa y sin avisar, pensé: ‘Si permito esto antes de casarnos, seguirán insultos y golpes’, y de por sí siempre he tenido la autoestima baja. Entonces, pese a estar muy enamorada y pensar que era el amor de mi vida, contraté una mudanza y me vine a mi casa sin avisarle; cuando llegó y vio que ya no estaba, me habló y me dijo: ‘Te llevaste hasta el papel de baño’. Me bloqueó y desde entonces no he sabido nada de él”, aseveró.

Por otra parte, cuando se le preguntó por su hija, quien asegura ser parte de la comunidad LGBT, ella aseguró que no fue por falta de una madre, luego de que le mencionaran las causas por lo que se hizo Mauricio Clark.

La verdad es que le conocí novios, entonces un día le pregunté: ‘¿Qué pasó, por qué ahora te gustan las niñas?’ Y me contestó: ‘Los hombres me han lastimado, me han hecho mucho daño. Me gustan los niños y las niñas’”, dijo.

Por último ella afirmó que la joven es bisexual, pues ha tenido también una infinidad de novios, los cuales ha presentado a su madre.

No, es bisexual, quiere ser amada y su novia la protege, la consiente; se iban a casar este año, pero por el Covid-19 han decidido que lo harán el próximo año”, finalizó.

Fuente: TV Notas