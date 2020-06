¡Pablo Alborán sale del clóset! El cantante con orgullo admite ser homosexual

Ciudad de México.- El famoso cantante, Pablo Alborán, a sus 31 años a admitido con total orgullo que es homosexual a través de sus redes sociales, donde ha expresado que nunca ha sido discriminado o hecho menos por ello.

En un video que compartió en su cuenta de Instagram ha confesado que es gay, asegurando que él nunca ha querido ocultarlo pero quería gritarlo para crear consciencia en que no hay nada de malo en serlo pues no hace diferencia alguna ya que la vida es igual.

Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad y odio, hoy quiero que mi grito se haga más fuerte y tenga más valor y peso. Soy homosexual y no pasa nada, la vida sigue igual, necesitaba ser un poquito más feliz de lo que ya era, mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual", confesó Pablo.

El interprete de Saturno afirmó que su familia y su disquera lo sabían, señalando que jamás lo juzgaron o discriminaron en algún momento, incluso dijo que a lo largo de sus 31 años nunca ha experimentado nada parecido, pero que era consciente que no todos han gozado o gozaran de ese privilegio.

En mi casa siempre he tenido la libertad de amar a quien yo quiera, en mi disquera igual, jamás me he sentido odiado o discriminado, ni que decepcionaba a alguien por ser yo, pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así, así que espero que este mensaje le haga el camino más fácil, pero eso sobre todo, lo hago para mí", expresó Alborán.