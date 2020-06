Patty López de la Cerda roba miradas al lucir su delantera con vistoso escote

View this post on Instagram

Aprender a manifestar me ha cambiado la vida.. En el capu00edtulo de hoy de @telopasoalcosto les cuento algunas de las cosas que he decretado u00faltimamente y la tu00e9cnica para hacerlo. Manifestar no significa sentarnos y no hacer nada por conquistar nuestros sueu00f1os.. pero si soltar y confiar y hacer lo que estu00e1 en nuestras manos para llegar a ellos y el universo se encarga del resto. Es una herramienta MUY poderosa y me encanta poderla compartir con ustedes. Link en mis historias.. nos pueden escuchar en Spotify y Apple podcasts ud83dude4fud83cudffdu2728