Paulina Peña abre su corazón y habla del duelo que vivió por la muerte de su mamá

Ciudad de México.- Luego de una década del trágico suceso que marco la vida de su familia, la hija del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, Paulina Peña habló por primera vez acerca de la pérdida de su madre y como es que lo ha sobrellevado.

La hija del exmandatario realizó una sesión de preguntas y respuestas a través de sus historias de Instagram, donde le respondió a un seguidor sobre como es que ha llevado el duelo por su madre todos estos años.

Lee también: Paulina, hija de Peña Nieto, enamora a todo Instagram y hasta su 'madrastra' reacciona: "Guapísima"

Mónica Pretelini, quien en vida fue la esposa de Peña Nieto, falleció el pasado 11 de enero de 2007 por un paro cardiorrespiratorio provocado después de un ataque de epilepsia. Ahora la joven de 24 años, reflexionó sobre aquel triste momento.

Te podría interesar: Paulina le deja recadito en Instagram a Tania Ruiz, la guapa novia de Peña Nieto

Siento que no me quedó de otra. Fue lo que me tocó, así como hay personas que les hace falta su papá, su hermana o su hermano. Lo llevo como va", contó Paulina.