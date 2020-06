Por esta razón, actriz de Televisa le tiene que mentir a su madre sobre el Covid-19

Ciudad de México.- La actriz y comediante mexicana, Aida Pierce, confesó que tuvo que recurrir a una mentira para poder calmar el temor de su madre, esto por la situación que se vive por el brote de Covid-19.

Durante una entrevista con De Primera Mano, la intérprete de Televisa relató que, ante el temor por la salud de su progenitora, tuvo que optar por decirle que ya existe una cura para este virus.

Te podría interesar: ¿Se va a TV Azteca? Televisa amenazaría a integrante de 'Hoy' con dejarlo sin trabajo

Mira yo tratando de optimizar, sobre todo en su mente, porque me pregunta ‘¿ya hay vacunas? Y ‘¿cuántas personas están muriendo?’ porque necesito que su mente esté tranquila", indicó.

Lee también: ¡Tragedia en Televisa! César Bono, a punto de morir: "No me queda mucho tiempo"

De igual manera, la artista declaró que restringió el servicio de cable en la televisión para que se mamá no tenga acceso a los noticieros, así como a la información referente a esta pandemia.

No tenemos la televisión común y corriente, donde te pasan las noticias. No puede ver ningún periódico, no puede ver ningún programa", manifestó la cómica.