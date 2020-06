Rafael Rojas, exactor de Televisa, se enfrentó al acoso sexual al inicio de su carrera

Ciudad de México.- Rafael Rojas, actor de origen costarricense, confesó que se tuvo que enfrentar al acoso sexual durante el inicio de su carrera, aunque aclaró que nunca aceptó a este tipo de propuestas.

Recién llegado sí hubo quien no creía en mi curriculum que yo traía de Costa Rica, porque estudié en un conservatorio y realmente me dediqué desde los seis años a la actuación".

Me dijeron 'con este curriculum seguro alguna vez te tuviste que acostar' y aclaré que en mi país no se hacen ese tipo de cosas. Y me dijo 'la mitad de la carrera de un actor es en la cama y la otra en escena'", relató el histrión.