Sherlyn afirma que subió 13 kilos durante el embarazo y en 2 semanas ¡ya perdió 10!

Ciudad de México.- Luego de haber dado a luz a su primer bebé el pasado 30 de mayo, Sherlyn tuvo una charla en vivo con su amiga Isabel Lascurain, integrante del grupo Pandora, por medio de Instagram.

Ahí, la actriz y conductora aclaró que no tuvo problemas en medio del parto, pero sí subió 13 kilos durante el embarazo, aunque ya logró bajar 10 gracias a la lactancia materna.

Lee también: VIDEO: Sherlyn niega haber tenido complicaciones en su parto y revela la verdad

Sí, me eché mis 13 kilos… Pero ahora que estaba viendo el trailer y me veía esos cachetes y esa panza, dije: ‘Madre mía’. Porque claro, he bajado casi 10 kilos desde que nació André, pero yo no me lo notaba. No sé si fue el amor o las hormonas, pero yo jamás me sentí esos kilos arriba. Me sentía preciosa”