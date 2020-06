A sus 42 años, Lis Vega sorprende con cuerpo de 'jovencita' en ajustados leggings

View this post on Instagram

Crea tu mejor versiu00f3n deshaciu00e9ndote de todas las creencias limitantes,MIEDOS, PREJUICIOS que ocupan el espacio donde quiere entrar esa BENDICION que tanto esperas, EL DINERO, LAS PAREJAS,LA CREATIVIDAD, no es mu00e1s que energu00eda y si estu00e1s vibrando bajo desde el MIEDO,no hay espacio para que las cosas que tu alma anhela lleguen a tu VIDA inscru00edbete en el proceso HOY DE LIBERACIu00d3N #AQUIYAHORA #SOLOPORHOY @lisvegabeautyfit SIGANME #LACLAVEESTAENELAMOR #LAPOETADELOURBANO #OMNAMAHSHIVAYA AMO ESTA #ROPADEPORTIVA SIGAN @_sports_trends_ ud83dudc99ud83eudd0dud83dudc99ud83eudd0d #STYLE #ACTRIZ #CANTAUTORA #BAILARINA #CANTANTE #JOYERIA @THEBOYSSILVER #jewelry #SILVER #MEXICO #USA #IMAGEN #PLATA #FIT #FITMODEL #FITMOTIVATION #FITLIFE #FITNESS #FITDANCE