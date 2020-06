Tragedia en TV Azteca: Exalumna de 'La Academia' vive "secuestro" en Catar

Ciudad de México.- Durante el reciente programa de Venga la Alegría se presentó la impactante historia que están viviendo las integrantes del grupo Mocka Ladies, quienes se encuentran atrapadas en Catar sin posibilidades de regresar a México.

Resulta que las integrantes de esta banda fueron contratadas para trabajar en un hotel de este país asiático, sin embargo, tienen meses tratando de volver a su nación pero se les ha negado y viven en terribles condiciones.

Te podría interesar: "Arrugada y vieja": Destrozan a Anette Michel tras reaparecer "irreconocible" en 'VLA'

La vocalista de Mocka, Mon Torales, quien es exalumna de La Academia, explicó durante la entrevista que las personas que las contrataron las tienen encerradas en una casa de empleados y solamente les dan una comida al día.

10 veces nos han atrasado el vuelo y no tenemos información, no tenemos dinero, no nos están pagando... ya estamos enfermas de todo, nervios, insomnio", comentó la cantante.