Tras rumor de romance en el pasado, Ricky Martin apoya a Pablo Alborán en su revelación

Ciudad de México.- Dentro de los miles de mensajes que Pablo Alborán recibió como una arrasadora respuesta de apoyo a la revelación de su identidad sexual, también se encontraron las alentadoras palabras de Ricky Martin, quien además de felicitarlo por su valentía le agradeció que sirviera de ejemplo para tantas personas que no aceptan "su naturaleza".

El intérprete puertorriqueño, quien hace una década atravesó por la misma situación y empleó su sitio web para revelar que es homosexual, escribió un comentario en el video que el cantautor español publicó en Instagram para compartir con sus seguidores su orientación sexual.

Bravo hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste. Esa batalla, ya la has ganado. Que afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este vídeo. Que feliz me siento por ti. A vivir sin miedos Pablo. Te lo mereces", le escribió Ricky Martin al cantante español.