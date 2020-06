"Versión chafa de Exatlón": Kaffie destroza a Magda y Televisa tras estreno de 'Guerreros 2020'

Ciudad de México.- Este miércoles 16 de junio por fin se pudo conocer la opinión y veredicto del especialista en espectáculos, Álex Kaffie, sobre el esperado estreno del reality Guerreros 2020.

A través de su columna para El Heraldo de México, el llamado 'Villano de los espectáculos' lanzó una dura crítica contra la productora Magda Rodríguez y Televisa.

Kaffie explicó que Guerreros 2020 no cumplió con sus expectativas durante el primer programa y que no cree en volverlo a sintonizar pues tiene mejores cosas que ver.

El primer episodio no me atrapó como para seguir viéndolo. Guerreros 2020 no me desagradó por completo, sin embargo no dejaré de escuchar La Tetera ni dejaré de ver La señora Fazilet y sus hijas para sintonizar la producción de Magda Rodríguez.