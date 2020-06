Actor de Televisa responde a humillación de José Eduardo Derbez: "No tienes hue..."

Ciudad de México.- Hace casi un mes el comediante y actor, José Eduardo Derbez, en su canal de YouTube humilló y aseguró que no soporta al actor de Televisa, Jonathan Becerra, quien respondió a esta agresión asegurando que tampoco era tan famoso y que no "tiene hue... para decirmelo en la cara".

El pasado 21 de mayo, Diego de Erice estuvo en el canal con José Eduardo, donde afirmaron que que no soportaban a Becerra, aunque el acompañante de José Eduardo aseguró que no era ni famoso, que no tenía talento y que no se soportaba el mismo.

Te podría interesar: ¿Se acabó el amor? Mexicana que se casa con pariente de la Reina Isabel II cancela su boda

Te podría interesar: Esposo de Bárbara de Regil la humilla y corre de su casa tras descubrir infidelidad: "Vete naquita"

Ante esto, Jonathan aseguró que tampoco eran las grandes celebridades ellos dos, aunque reflexionó un poco y afirmó que la fama de Derbez era por su padre, Eugenio Derbez.

De igual manera les envió un 'recadito' en el que les pidió que si tenían los hue... bien puestos que fuera y se lo dijeran de frente, a ver si eran tan "machitos".

Te podría interesar: Niurka pierde todo pudor, se desnuda frente a José Eduardo Derbez y le modela

Si lo están viendo Diego y Eduardo, pues por lo menos los tengan... y me lo digan de frente", dijo Jonathan.

Te podría interesar: ¡No lo puede ni ver! José Eduardo revela no soportar a este actor de Televisa y lo humilla

Fuente: TV Notas