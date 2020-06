Ana Bárbara dejará de caminar luego de sufrir una accidente con sus hijos

Ciudad de México.- La actual contingencia por coronavirus ha llevado a casi todo el mundo a vivir en el aislamiento, lo cual ha afectado a muchos, mayormente a aquellas personas que son más extrovertidas o que simplemente prefieren estar en movimiento.

Tal como la cantante, Ana Bárbara ha comentado en ocasiones anteriores, pues ella asegura ser alguien dinámica que no le gusta quedarse quieta, sin embargo, esto le ocasionó haber sufrido un pequeño accidente al jugar con sus hijos.

La estrella de la música reveló a través de redes sociales, que se lastimó uno de sus pies al jugar un partido de basquetbol junto a sus niños, quienes la hicieron perder el equilibrio y acabó lesionándose, ahora no podrá caminar por un tiempo.

Hola pedazos de mi vida, pues con la novedad de que ayer me fui a jugar basquet con mis hijos y como buenos hombres fuertes que son, pues chocamos, perdí el equilibrio y me torcí el pie, no puedo caminar", contó la artista.