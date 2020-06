Claudia Lizaldi muestra ¡de más! sus encantos y alborota a todo Instagram

View this post on Instagram

Que nunca caigas en la tentaciu00f3n de apagar tus sueu00f1os justificu00e1ndote ni en tus padres ni en tus hijos, ni en tu pareja o trabajo y menos au00fan en tu reputaciu00f3n; La vida es esto que estu00e1 sucediendo mientras tu00fa y tus miedos te paralizan V I V E carajo VIVEEEE equivu00f3cate un chingo, sino de quu00e9 te vas a reu00edr mau00f1ana, ama un montu00f3n o de donde crees que te naceru00e1n suspiros en un atardecer, cambia de ciudad, de casa, de historia, de vida tantas veces como tus sueu00f1os te susurren que de entregarse a la vida a plenitud no se ha arrepentido nunca nadie, de eso te deseo mucho siempre, CONFu00cdA, ni aunque salga mal ha salido mal si te convierte en un mejor tu00fa.