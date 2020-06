Consuelo Duval confiesa que perdió la virginidad con Raúl Araiza y da todos los detalles

Ciudad de México.- La querida Consuela Duval estuvo como invitada especial en el programa de Yordi Rosado, La Última y nos vamos, y ahí confesó que su primer noviazgo fue Raúl ‘El Negro’ Araiza cuando ambos eran muy jóvenes, además que fue con él con quien perdió la virginidad.

La actriz y conductora relató que cuando cursaba la preparatoria trabajó como recepcionista en Televisa, ahí conoció a Araiza quien la saludaba todos los días y con quien entabló una linda relación en 1987.

Lee también: Raúl Araiza humilla en vivo a Magda en 'Hoy': "Compadezco a sus conductores"

Era hijo de Raúl Araiza papá, el director, y se había fijado en mí. Y yo en Tlatelolco, hijo de su pinc…, ya te habrá contado. Me dejaba en el Metro Viveros, claro no le fueran a quitar, pinc…cabr… Me dejaba en el Metro me decía: ‘Ay, Pachita es que ir a tu casa, me da miedo que me vayan a quitar mis cosas’, y yo: ‘Sí, no importa Raúl, yo me voy en el metro'”.