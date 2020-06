"Dios dio las plantas para algo": Lucila Mariscal a favor de legalizar la marihuana

Ciudad de México.- Actualmente, han sido muchos los debates que han girado en torno a la legalización de la marihuana en México, pues muchos consideran que su implementación como medicamento ayudaría a pacientes con diversos padecimientos, mientras que otros alegan que podría perjudicar a quienes la usarían con fines recreativos.

En esta ocasión, la primera actriz, Lucila Mariscal, conto entrevista para el programa matutino, Sale el Sol, que ella se considera totalmente a favor de que sea legal el uso de cannabis para fines medicinales, aun a costa de haber pasado por una mala experiencia.

Mariscal señaló, que las plantas están existen en este mundo para ser utilizadas para algún propósito y que está de acuerdo que la marihuana sea consumida en casi cualquier presentación.

Entre otras cosas, la primera actriz recordó que en algún momento utilizó gotas de cannabis para curar sus dolores de cadera, pero que esto solo le hizo pasar por una terrible experiencia.

Me dijo mi nieta que me tenía que tomar dos gotas, porque así decían las indicaciones, pero para nada no se me quitaba el dolor… entonces, como no me hicieron dos, me tomé tres y tampoco, así que me tomé cuatro y ya casi me estaba muriendo", relató.