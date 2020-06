Doctor de Silvia Pinal habla sobre salud de la actriz: "Seguirá con andadera"

Ciudad de México.- Después de haber sufrido una terrible caída que la llevó a ser hospitalizada, la primera actriz, Silvia Pinal, continúa mejorando en su estado de salud, para prueba de ello, el doctor de la artista, Alberto Durazo habló sobre los avances que ha tenido.

Luego de 4 semanas de que Silvia fuese intervenida en una cirugía de la cadera izquierda, el medico habló en exclusiva con Ventaneando, en su charla explicó que ella ya puede caminar por su propio pie.

Lee también: Sylvia Pasquel habla sobre el presunto pleito entre Alejandra Guzmán y su cuñada

Te podría interesar: Tras polémicas con Frida Sofía, Alejandra Guzmán volverá a los escenarios de esta forma

A pesar de que Pinal ha demostrado una gran mejoría, el especialista le ha pedido que siga caminando con andadera, pues esto le impedirá futuros accidentes, de igual forma explicó que pronto espera que pueda utilizar un bastón.

Lee también: ¡Golpe a TV Azteca! Frida Sofía revelará en Televisa todo sobre el amorío de su ex y 'La Guzmán'

Camina bastante bien, pero yo si no le he dejado de insistir que no deje la andadera por el momento, se prevé que entre 3 y 5 semanas tenga la fuerza ya para caminar y hacer el cambio a bastón", contó.