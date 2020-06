Érika Buenfil revela en 'Hoy' lo que sufrió tras embarazarse de Zedillo Jr.: "Estaba sola"

Ciudad de México.- Érika Buenfil estuvo de invitada este jueves 18 de junio al programa Hoy, en donde fue muy apapachada por los conductores y en donde se sinceró sobre lo difícil que fue tener a su hijo Nicolás Buenfil tras quedar embarazada de Ernesto Zedillo Jr., hijo del expresidente de México Ernesto Zedillo.

Shanik Berman comentó lo siguiente al hablar de lo importante que son los hijos para ella:

Yo digo de lo que no se arrepiente uno nunca es de tener un hijo. Te puedes arrepentir de no tenerlo, pero de tenerlo jamás".

A esto le respondió la 'Reina del TikTok', diciéndole que fue difícil tenerlo a los 41 años y en esas circunstancias, pero que agradece que fue así:

Totalmente de acuerdo. Creo yo que qué bueno que lo tuve, tarde pero lo tuve. Porque se me hubiera pasado el tiempo y a lo mejor sí me hubiera arrepentido de no haberlo tenido, yo quería ser mamá a fuerzas".

Paul Stanley le preguntó si no se quedó con las ganas de tener más hijos, a lo que Érika se sinceró y recordó la amarga experiencia que tuvo cuando se desató el escándalo de su embarazo, pues mientras ella estaba a punto de dar a luz, Zedillo Jr. se casó con la periodista Rebeca Sáenz.

Sí, pero por la situación que viví realmente yo quedé muy escamada y con muchos miedos y aparte tenía que sacar adelante a Nicolás sola y dije no... es muy difícil. Se me cerró el mundo, viví circunstancias muy difíciles... dije 'hasta aquí me quedo, soy feliz'. Y lo amo, me encanta, es guapísimo (...) No saben qué buen muchacho es, tiene un gran corazón".