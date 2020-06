Exconductora de 'Hoy' se queda sin ahorros y sin trabajo en Televisa: "Ya tengo donde morirme"

Ciudad de México.- La conductora Talina Fernández reveló que se encuentra sufriendo los estragos económicos de la crisis sanitaria, pues además de quedarse sin su fuente de ingresos, ya se terminó sus ahorros, por lo que no le queda más remedio que buscar trabajo.

Me hablaron por teléfono y me dijeron 'ya acabaste', y ya. ¡Ya acabé!... Estoy buscando chamba, ¿ahí en Imagen no hay?, en Imagen Radio podría haber, ¿verdad?... Imagínate, 22 años de mi vida ahí, era parte de mi vida, pero bueno, uno tiene que comprender que esto le ha pegado a todo el mundo y respetar las decisiones, ni modo, ahora a buscar chamba a mi edad", relató.