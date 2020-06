Exintegrante de 'VLA' y 'Exatlón' traiciona a TV Azteca y se integra a Televisa

View this post on Instagram

El du00e9bil se venga, u00e9l fuerte perdona, pero sin duda el mu00e1s inteligente tan solo ignora. Puuuuuuum!! ud83dudc4aud83eudd81ud83dudc78u2764ufe0f#lionqueen #nadamepara #yoporti #nadaesimposible #positivemindpositivelife #siyopuedotupuedes #resistirpersistirynuncadesistir