'La Bebeshita' estalla por nuevas críticas de 'Ventaneando' y deja recado a Daniel Bisogno

View this post on Instagram

Estoy soltera y hago lo que quiera y nadie levanta mi falda SI ANTES ERA MALA , AHORA VIENE LA NUEVA VERSIu00d3N Y MAS MALA Sigo haciendo fama ud83dudc85ud83cudffcud83dudc85ud83cudffcud83dudc85ud83cudffcud83dudc85ud83cudffcud83dudc85ud83cudffcud83dudc85ud83cudffc vestido ud83dudc57 @reginas_moda Extensiones ud83dudc87ud83cudffcu200du2640ufe0f @glamstyle.hairstudio y mi hermosa silueta por @cirusthetic @dr.alexis.mujica