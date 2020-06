'La Bestia' de 'Exatlón' habría rechazado a Casandra por otra participante

View this post on Instagram

Llego el momento de decirle adiu00f3s a esta increu00edble aventura, al reto mas GRANDE llamado @exatlonmx Sin duda una de las mejores experiancias de mi vida!!! que me marco y me cambiu00f3 en muchos aspectos.. Por quu00e9 saben algo? Si, estar ahu00ed dentro te cambia, le da un giro a tu vida.. porque te conectas, la vida pasa lento y los du00edas son largos, te encuentras contigo mismo y su00f3lo quien esta dentro sabe de lo que estoy hablando, algo duro pero hermoso, lu00e1grimas pero sonrisas jajaja tu cuerpo y tu mente se van al lu00edmite y entonces te das cuenta de lo que eres capaz! Un reto que me enseu00f1o infinidad de cosas y del cual me siento su00faper afortunada y feliz, porque me dio tambiu00e9n la oportunidad de conocer gente tan increu00edble y tan bonita, como a ustedes, con todos esos mensajes tan hermosos que me llenan de amor! Todas las personas que u0026#34;no se venu0026#34; pero que siempre estu00e1n y van de la mano con todos nosotros (producciu00f3n) y sin ellos nada se logra, gente increu00edble!! y como la hermosa familia azul que formeud83dudc99 todos por siempre en mi corazu00f3n. Gracias exatlu00f3n por esta vivencia tan chingona, GRACIAS a todos por acompau00f1arme y vivirlo conmigo todo!! El dolor, la alegru00eda, las lu00e1grimas y las sonrisas, las victorias y las derrotas, por alegrarse conmigo y llorar conmigo tambiu00e9n, por apoyarme y creer en mi en cada pasada y en cada circuito, por todas sus palabras de amor y de aliento por todo eso y mu00e1s GRACIAS INFINITASud83dudc99ud83eudd29 por siempre AZUL. #exatlonmx #contendientes #siempreazul