Laura Bozzo confiesa cuáles y cuántos 'arreglitos' se ha hecho en el cuerpo

Laura Bozzo compartió con apertura cuáles han sido las intervenciones estéticas o tratamientos a los que se ha sometido en su vida, esto durante una plática con Yina Calderón a través de una transmisión en vivo de Instagram.

La conductora, quien se prepara para regresar a la televisión con el programa Laura Sin Censura en Televisa, reiteró que no está en contra de las cirugías estéticas, pero que apuesta más por hábitos saludables y el ejercicio para mantener la figura que ella desea.

Aun así, admitió que sí se ha realizado un par de operaciones y algunos procedimientos en el rostro. En primera instancia, Bozzo reveló que le practicaron un aumento de busto, aunque dejó en claro que no buscó tener un tamaño exagerado y que no fuera acorde con su edad.

Asimismo, la presentadora peruana confesó que le hicieron una liposucción en las rodillas y que le han inyectado plasma, colágeno y células madre en el rostro, además de someterse al tratamiento de hilos rusos, una técnica que tensa la piel.

Me he hecho las 'lolas'... Me he hecho en las rodillas... Una vez me hice como una especie de lipo. En la cara me hago mucho plasma, células madres, me pongo colágeno... en todo esto me puse hilos rusos, porque no me gusta que te jalen", respondió Laura Bozzo, dejando en claro que no opta por los tratamientos que estiran la piel del rostro.