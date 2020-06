Marysol Sosa hará hasta lo imposible para que Anel Noreña descanse junto a los restos de José José

Ciudad de México.- Luego de que hace unos días, la exmodelo, Anel Noreña confesó, que le gustaría que sus restos reposaran junto a los de su exesposo, José José, su hija Marysol asegura que buscará cumplir la última voluntad de su madre.

Ya es algo que desde hace tiempo ya me había comentado, la verdad hace varios años no lo habíamos platicado, ahorita que murió padre, no ha sido un tema que se ha vuelto a tocar... ya a mi mamá la veo muy sana, la verdad vamos a tener varios años con ella", dijo.