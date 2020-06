Meghan Markle rompería su amistad con Jessica Murloney por su acto "racista"

Los Ángeles, California.- Según recientes informes de Page Six, Meghan Markle ante los actos de racismo de una de sus mejores amigas y quien la habría presentado con el Príncipe Harry, Jessica Murloney, con la influencer afroamericana, Sasha Exeter, ha decidido romper cualquier lazo de amistad.

Hace un par de días se reveló que Murloney tuvo una pelea con la influencer, lo que la llevó a ser despedida de la BBC y ha ser cancelado su show de televisión, algo por lo que Markle también decidió terminar su amistad, aunque otros dicen que solo es una excusa para algo que ya quería hacer.

Estaba haciendo una carrera a raíz de la amistad, así que después de la polémica racial en la que se vio involucrada le dio a Meghan la excusa que estaba esperando para cortar a Jess para siempre", aseguró la fuente.

Te podría interesar: Mejor amiga de Meghan es despedida y cancelan su show tras ser acusada de racista

De igual manera la fuente le comentó al medio antes mencionado que la madre de Archie pensaba que Jessica usaba su amistad para hacer una carrera, lo que no le parecía correcto y aunque no sabe exactamente por que lo dice, sabe que no puede confiar en ella.

No sé cuál fue el punto de inflexión, pero Jess ha estado fuera por algún tiempo. Su amistad definitivamente no es lo que era. Y realmente ¿cómo puedes tener una amistad tan cercana cuando una persona básicamente está haciendo una carrera a base de la amistad?", aseguró la fuente.

Te podría interesar: "Harry y Meghan, los grandes perdedores de la Corona": Experto arremete contra ellos sin piedad

Cabe mencionar que Murloney ya se ha disculpado públicamente con Exeter y ha afirmado que comprende que cometió un grave error que piensa arregla.

No tenía la intención de poner en duda su sustento. Tuvimos un desacuerdo y se nos fue de las manos. Por eso lo siento. Los eventos que ocurrieron en los últimos días, dejaron claro que tengo trabajo qué hacer", dijo Jessica.

Te podría interesar: Liza Minnelli humilla a Meghan Markle y Harry: "Ni siquiera los conozco"

Fuente: Quien