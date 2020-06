"Pareces chavarruca": Joanna Vega-Biestro demuestra que no todo es encanto

View this post on Instagram

Yo. Sin mal genio... Perderu00eda el encanto ud83eudddeu200du2642ufe0f . ud83dudc57 @originalromaye . ud83dudcf8 No la habu00eda compartido ud83dude0b . . #attitude #style #fashion #instacool #streetstyle #instapic #picoftheday #ootd #denim #mood #smile #happy #me