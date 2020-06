Sergio Defassio agradecido con la ANDA y Cynthia Klitbo por pagar sus operaciones

Ciudad de México.- A pesar de que el actor, Sergio Defassio, se encuentra dentro del porcentaje de población en riesgo de contagio por coronavirus, el artista busca salir adelante y se dedica a trabajar como conductor de Uber a sus 68 años.

Durante una reciente entrevista para el programa matutino, Venga la Alegría, Defassio tomó un momento para agradecer a la Asociación Nacional de Actores (ANDA), quienes le dieron el apoyo económico para poder costear sus operaciones.

A pesar de contar con trabajo, Sergio contó que subsiste a base de ayudar a sus amigos, pues aprovecha sus salidas al banco para poder realizar toda serie de encargos y mandados, los cuales le pagan para poder pagar la gasolina, la renta y hasta el mismo auto que conduce.

El histrión aseguró, que tendría la facilidad de irse a la casa del actor y así no pagar renta, pero admite que el no quiere esto, pues aun tiene el deseo de salir adelante haciéndose un proyecto de vida; considera que, sin uno, el mundo se le vendría abajo.

Yo podría irme a la casa del actor y no pago renta, me dejan salir, trabajar, etc. Pero ¿y? Yo lo que necesito es tener un proyecto de vida todavía, ¿porque no a mi edad? Yo a mi edad, sin un proyecto de vida me muero", reconoció Defassio.