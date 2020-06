Sin trabajo y sin dinero: Julio Bracho, actor de Televisa, en bancarrota por Covid-19

Ciudad de México.- Sin duda alguna el brote de coronavirus golpeó severamente a la economía mexicana, pero también lo hizo con los actores quienes han tenido que cancelar o retrasar proyectos quedándose prácticamente desempleados.

Tal es el caso de Julio Bracho quien, a causa del Covid-19, se vio obligado a cerrar su escuela de actuación y un nuevo proyecto que rodaría durante abril fue congelado indefinidamente.

Me tiene preocupado el hecho de no poder generar dinero, porque no hay trabajo, todo está parado. A mí no me inquieta el no estar activo en televisión, lo que me angustia es la economía. El no poder generar entrada de dinero para solventar los gastos”.