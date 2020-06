Sin trabajo y sin exclusividad en Televisa, Cynthia Klitbo revela que teme "morir de hambre"

Ciudad de México.- Luego de enfrascarse en una mediática guerra de declaraciones con si antigua colega Vanessa Guzmán, la actriz Cynthia Klitbo manifestó que ya no quiere hablar más de la polémica y habló de su dura situación económica tras perder su exclusividad con Televisa, empresa en la que ha trabajado toda su carrera, desde hace más de 35 años.

La actriz confesó que atraviesa un duro momento en su vida tras recibir una difícil noticia que la preocupó bastante, lo que despertó un temor en ella ante falta de trabajo:

Terminé mi contrato de exclusividad (en Televisa ) sin un proyecto, en una pandemia y no hay teatros. Mi preocupación fue de carácter económico. ¿Me muero de Covid o de hambre? Prefiero morirme de Covid que de hambre flaco porque si no ¿quién come en la casa?", dijo contundente.

Aseguró que, pese al oscuro panorama, ya trabaja en nuevos proyectos personales que la mantienen activa:

Confinados pero no fuera del mundo, estoy muy en mis redes, hablo mucho con la gente a través de las redes. Me inventé un programa en vivo los domingos porque no puedo estar sin crear. A mí el confinamiento no creas que me duele. Toda la vida estuve en sets trabajando muchos horas".