Tragedia: Actriz de Televisa, devastada ante la muerte de un ser amado: "Mi amor más puro se fue"

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa, Rossana Nájera, se encuentra completamente devastada ante la lamentable perdida de un ser muy amado, su perrita Mía, quien hace meses fue diagnósticada con cáncer.

Nájera a través de su red social ha enviado un desgarrador mensaje para quien fue su mascota durante 14 años, a la cual veía como si fuera su hija, contando que fue el pasado domingo 14 de junio que falleció.

Mía, el domingo se fue mi compañera de vida, mi hija, el amor más puro e incondicional que he vivido… 14 años de dar y dar amor sin esperar nada a cambio. Nunca imaginé que doliera tanto. Ahora tengo claro que el verdadero amor no entiende de diferencias genéticas. Era mi hija, eso era para mí por extraño que parezca. Te voy a extrañar siempre mi princesa… solo te pido que me esperes ahí justo ahí, en ese lugar hermoso donde te encuentres para cruzar al arcoíris juntas. Te amo Mía", escribió Rossana.