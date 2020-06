Tras revuelo por serie en Televisa, Camila Sodi arriba a TikTok y baila al estilo 'Rubí'

View this post on Instagram

Por que me metiu0301 a TikTok? ud83dude0e@Pantenemexico y yo creamos esta iniciativa para AYUDAR a las COMUNIDADES de MEu0301XICO mas VULNERABLES que en estos momentos lo necesitan tanto. Los invito a que se unan al reto y suban su video a tiktok con el HASHTAG #MiPeloDiceAyudemos, por cada uno de los primeros 4,000 videos, Pantene harau0301 una DONACIOu0301N a la fundaciou0301n @fondounidomx u00a1Unamos fuerza! (Tenemos hasta el 30 de este mes ) BAILA CONMIGO Y AYUDA ud83eudd0d