Actriz de TV Azteca revela en 'VLA' el calvario que vive con su esposo: "No tengo a dónde ir"

Si nos cuesta la foto familiar imagu00ednense el du00eda a du00eda, no es moco de pavo, o sea no es fu00e1cil, coordinar sonrisas, perfiles y estilos para inmortalizar. Yo sonrio lo mu00e1s que puedo porque si no no va a existir aparatejo que me la levante despuu00e9s de tanto que contiene el rostro al expresarse o al contenerse jeje... Porque a mi lo que siento se me nota siempre entonces mejor siento lindo y asu00ed me veo bien y estoy bien pa mi y pa esta bola de amor que somos. Yo no tengo miedo a que el DIF me los quite o a que mi suegra me demande por difamaciu00f3n de su hijo si reconozco que la mitad del du00eda los quiero enviar express por estafeta... A algu00fan lugar... Porque cuando reconozco que eso pasa y que es normal cambio al modo respirar profundo y sigo, porque su00e9 que unos minutos despuu00e9s no los quiero soltar nunca.