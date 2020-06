Ángela escribe triste mensaje a su abuelo, don Antonio Aguilar: "Hoy y siempre"

View this post on Instagram

13 au00f1os sin ti, pero una vida llena de admiraciu00f3n. Te amo hoy y siempre, como me hubiera gustado conocerte de mu00e1s grande. u201cAmor constante mu00e1s allu00e1 de la muerte. u201c #DescansaEnPazAntonioAguilar ud83eudd0dud83dudd4a