Borghetti confirma que Vanessa Guzmán se portaba como diva en Televisa: "Llevaba guardaespaldas"

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 19 de junio el conductor y actor argentino, Pato Borghetti, decidió tomar partido en el pleito entre Cynthia Klitbo y Vanessa Guzmán al confirmar que sí tuvo situaciones incómodas al trabajar junto a la exreina de belleza en Televisa.

Durante la transmisión del programa Venga la Alegría, el presentador explicó que él no se tomó nada personal como lo ha hecho Klitbo, sin embargo, sí pudo ser testigo de los desplantes de Vanessa.

Te podría interesar: Paulina, hija mayor de Peña Nieto, alborota a todo Instagram al mostrar cómo luce de hombre​​​​​​​

Cynthia es mi amiga, ella está un poco enojada, yo estoy tranquilo, yo no me lo tomo tan personal. Pero sí hubo situaciones fuera de lo normal como, por ejemplo, íbamos a grabar a una locación y ella llegaba con guardaespaldas a un lugar donde solo estábamos los actores y no había la necesidad", comentó Pato.