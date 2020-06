Brenda Zambrano rompe en llanto en vivo en 'Guerreros 2020': "No puedo"

Ciudad de México.- En pleno programa en vivo de Guerreros de 2020 la guapa deportista, Brenda Zambrano, no aguantó y se soltó en llanto al no poder terminar un circuito pues "no podía" subir la escalera.

Zambrano debía cruzar un circuito en el que tenía que pasar sobre una escalinata de metal suspendida con unas cuerdas, algo a lo que confesó tener una gran fobia que quería superar para apoyar al equipo.

Es por ello que en medio del reto se quedó ahí de pie viendo como Reno Rojas continuaba a toda velocidad, hasta que su capitana, Macky González, se le acercó para ofrecerle consuelo.

Mauricio Barcelata, muy curioso de la situación también se acercó y le cuestionó que es lo que sucedía, incluso se preocupó por su salud ya que había presentado una lesión el episodio anterior, a lo que ella contó de su fobia.

Es que le tengo unas fobias a los lugares altos que se mueven, yo les dije que no podía hacerlo, que no quería, pero anime a hacerlo, lo practiqué, pero aquí me congelé", afirmó Brenda.

Finalmente todo su equipo se mostró comprensivo y le mostró su total apoyo a Brenda, diciéndole que cuando estuviera preparada la ayudarían a superarlo lo mejor posible.

Fuente: YouTube @mejordriver